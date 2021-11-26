У понеділок, 29 листопада, у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться прощання з колишнім мером Києва Олександром Омельченком.

Установа розташована за адресою вулиця Хрещатик, 36 у Києві. Про це йдеться у повідомленні КМДА у соціальній мережі Facebook.

На другому поверсі у Колонній залі КМДА відбудеться церемонія прощання. Вона розпочнеться о 10.00 та триватиме до 13.00.

У КМДА наголосили, що під час заходу дотримуватимуться санітарних норм та карантинних обмежень. На вході до приміщення установи перевірятимуть наявність зеленого сертифікату вакцинації, документу про одужання від Covid-19, негативного ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена, який чинний протягом 72 годин.

Для дотримання протиепідемічних обмежень до Колонної зали КМДА допускатимуть групи людей у визначеній кількості.

Що відомо про смерть Омельченка

25 листопада колишній мер Києва Олександр Омельченко помер у віці 83 роки від ускладнень після коронавірусу. Останній місяць він лікувався у закладі охорони здоров’я. Омельченко перебував на посаді очільника столиці з 1996 до 2006 років.