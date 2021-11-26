Володимир Зеленський наголосив, що лише час визначить, яким він був президентом України. Глава держави під час прес-конференції 26 листопада також розповів, чи задоволений він президентством.

— Я задоволений окремими речами. Я не знаю, чи ними пишатися – я це зрозумію, коли вже буду людиною поважного віку. Це було дарма (зроблено, – Ред.) чи ні, чи вірно ми робили щось, чи я був нормальним президентом. Я не кажу, що я повинен бути найкращим у світі – не буває ідеальних людей, – сказав він.

Глава держави додав, що те, чи був він гідним президентом своєї держави та народу, який його обрав, він зрозуміє “за ставленням людей” до нього найближчим часом.

Під час прес-конференції Зеленський також розповів, чи планує він йти на другий президентський термін. За його словами, це вирішуватиме суспільство.

Він також зазначив, що під час ухвалення рішення про висування своєї кандидатури на наступні вибори, він спершу порадиться зі своїми дітьми.