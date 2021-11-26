Зеленський анонсував реформу термомодернізації на 300 млрд грн

Володимир Зеленський розповів, що в Україні необхідно швидко провести реформу термомодернізації усіх багатоповерхових будинків.

За його словами, для цього в Офіс президента та в Міністерство економіки взяли спеціальних людей, які будуть займатися лише цим питанням.

Реформа термомодернізації для держави коштуватиме 300 млрд грн, але таких грошей в Україні наразі немає. Найближчими трьома роками сума складе близько 100 млрд грн.

– Це дуже складна реформа, таких обсягів ніколи не було, таких на сьогодні обсягів грошей в Україні немає. Я вважаю, що для мене і для майбутньої влади це єдиний вихід, і єдина найважливіша реформа щодо енергонезалежності держави. Ми продемонструємо дуже серйозний крок щодо термомодернізації.

Зеленський розповів, що на цьому прикладі буде показано, що термомодернізовані домівки споживають удвічі менше газу.

– Якщо ми будемо рухатися з командою, як ми рухаємося з дорогами, ми повинні розписати цю фабулу не на 10, а на п’ять років. Це буде дуже складно, я не знаю, чи ми це зробимо, але ми покажемо, що це буде не 30 домівок у найближчі два роки, а декілька тисяч.

Президент наголосив, що 2025 рік, коли закінчується контракт на транзит газу, стане серйозним викликом.

Прес-конференція Володимира Зеленського відбулася у п’ятницю, 26 листопада. Вона була присвячена екватору його каденції на посаді президента.

У заході взяли участь 30 представників українських і міжнародних ЗМІ. Головні тези прес-конференції Зеленського – у матеріалі.