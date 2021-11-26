Зеленський назвав сигнали можливої ескалації з боку Росії

Президент Володимир Зеленський назвав інформацію про можливу ескалацію ситуації на Донбасі залякуванням.

– Це залякування на сьогодні – накопичування військ, ротація, снайпери пішли по всій лінії розмежування. Зараз ситуація точно не гірша, ніж була навесні. Ми бачимо дуже часто ротації, щоб показувати нам, інформаційно, що йде накопичення (військ. – Ред.). Ми спостерігаємо збільшення техніки. Ризики є, і дуже небезпечна риторика пішла з РФ, – пояснив він під час прес-конференції.

Володимир Зеленський також назвав три сигнали можливої ескалації з боку РФ. Так, за словами президента, Росія часто почала порушувати питання щодо НАТО.

Другим сигналом президент назвав ситуацію, яка зараз склалася довкола переговорів у Мінському форматі.

І третім сигналом, на думку глави держави, є складний момент щодо Північного потоку-2, напружена ситуація в Білорусі та загалом у Європі.