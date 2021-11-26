Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 26 листопада розповів про можливі формати переговорів із Російською Федерацією.

По-перше, це нормандський формат, на якому наполягає Франція. Французька сторона хоче далі тиснути на Росію, щоб відбулося засідання нормандської четвірки уже з новим канцлером Німеччини.

Також Зеленський згадав про переговори США та Росії.

– Ми розуміємо, що без України рішення про Україну не ухвалюються, але одним із головних питань все одно буде Україна.

Президент зауважив, що потрібен діалог між керівниками адміністрацій. Про це він говорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

– Окремо те, що сказав Шарль Мішель про те, що треба терміново розмовляти між головами адміністрацій, між Козаком і Єрмаком чи у будь-якому іншому форматі… Щоб люди, щоб Європа, щоб всі бачили – якщо люди спілкуються, значить ескалації повномасштабної не буде. Найближчим часом такі розмови, чи зустрічі, чи дзвінки повинні бути.

Доповнюється…