Зеленський: в Україні не може бути інших Майданів, люди бачать, що ми робимо

Президент України Володимир Зеленський вважає своїм головним союзником народ України. Тому, на його думку, інших Майданів в Україні бути не може.

Про це глава держави повідомив під час прес-конференції.

– Я вважаю, в Україні не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо. Ми не злодії якісь. А на те, що я борюсь з тим, що хтось володіє 20% ВВП держави, я кажу: та володійте хоч 30%. Але, будь ласка, залиште в спокої інформаційну війну і не чиніть вплив на політику. Я вважаю, що це правильно, – зазначив він.

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