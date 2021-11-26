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Факти / Україна / Політика

Зеленський: в Україні не може бути інших Майданів, люди бачать, що ми робимо

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає своїм головним союзником народ України. Тому, на його думку, інших Майданів в Україні бути не може.

Про це глава держави повідомив під час прес-конференції.

– Я вважаю, в Україні не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо. Ми не злодії якісь. А на те, що я борюсь з тим, що хтось володіє 20% ВВП держави, я кажу: та володійте хоч 30%. Але, будь ласка, залиште в спокої інформаційну війну і не чиніть вплив на політику. Я вважаю, що це правильно, – зазначив він.

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