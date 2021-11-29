Німеччина виступає за продовження транзиту газу через Україну на 5-10 років – посол

Німеччина працює над тим, щоб транзит газу з Росії через Україну до країн Європейського Союзу продовжили щонайменше на п’ять років.

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

– Цей транзит буде до 2024 року. Ми зараз працюємо, і є спеціальний уповноважений уряду Німеччини, над тим, щоб продовжити цю угоду ще щонайменше на п’ять років, а, можливо, на десять. Поки що у нас немає з боку Росії таких сигналів , що вони не хочуть продовжувати транзит, тому що це також у їхніх комерційних інтересах, – пояснила вона.

Посол наголосила, що найголовніше у домовленостях США та Німеччини про Північний потік-2 – це ідея та певний намір перетворити Україну з транзитної країни на виробника енергії.

Вона сподівається, що новий уряд Німеччини ухвалить рішення, як використовувати так званий зелений фонд, щоб підтримувати в Україні перші проекти з виробництва зеленого водню.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче продовжити контракт на транзит газу на 15 років. За його словами, уряд проводить перемовини з європейськими партнерами.

Зі свого боку в.о. міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маас запевнив, що Німеччина виступає за продовження договору на транзит російського газу через Україну навіть, якщо Північний потік-2 буде прийнято в експлуатацію.