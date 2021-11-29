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Слуги народу сьогодні збираються на засідання фракції: що розглянуть

Юлія Соколова редакторка стрічки
Слуга народу

У понеділок, 29 листопада, фракція Слуга народу збереться на засідання, під час якого нардепи планують обговорити низку законодавчих ініціатив.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

Засідання відбудеться о 19:00 у Конгресно-виставковому центрі (КВЦ) Парковий.

– Сьогодні о 19:00 у КВЦ Парковий відбудеться засідання фракції Слуга народу, на якому нардепи планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня, – зазначила Палійчук.

Вона також перерахувала низку законопроектів, які планується винести на обговорення. Це:

• так званий ресурсний законопроект № 5600, який передбачає підвищення низки податків;

• проект закону № 6297, який передбачає виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям та підтримку бізнесу в період карантину (на це передбачено виділення з держбюджету 3 млрд грн);

• законопроект № 6298 – про виділення 2,5 млрд грн на місцеві дороги, субвенції громадам та статутний капітал національного авіаперевізника;

• інші питання порядку денного Верховної Ради.

На засіданні фракції нардепи також обговорять ключові положення держбюджету на 2022 рік разом із міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Юлія Палійчук

Верховна Рада може ухвалити в цілому проект держбюджету на 2022 рік цього четверга, 2 грудня. Кабінет міністрів уже завершує роботу над документом.

У середу, 1 грудня, має відбутися засідання Кабінету міністрів, на якому, ймовірно, затвердять проект держбюджету-2022 та направлять його до парламенту.

Джерело: Слуга народу, Юлія Палійчук

Фото: УНІАН

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