У понеділок, 29 листопада, фракція Слуга народу збереться на засідання, під час якого нардепи планують обговорити низку законодавчих ініціатив.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

Засідання відбудеться о 19:00 у Конгресно-виставковому центрі (КВЦ) Парковий.

– Сьогодні о 19:00 у КВЦ Парковий відбудеться засідання фракції Слуга народу, на якому нардепи планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня, – зазначила Палійчук.

Вона також перерахувала низку законопроектів, які планується винести на обговорення. Це:

• так званий ресурсний законопроект № 5600, який передбачає підвищення низки податків;

• проект закону № 6297, який передбачає виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям та підтримку бізнесу в період карантину (на це передбачено виділення з держбюджету 3 млрд грн);

• законопроект № 6298 – про виділення 2,5 млрд грн на місцеві дороги, субвенції громадам та статутний капітал національного авіаперевізника;

• інші питання порядку денного Верховної Ради.

На засіданні фракції нардепи також обговорять ключові положення держбюджету на 2022 рік разом із міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Верховна Рада може ухвалити в цілому проект держбюджету на 2022 рік цього четверга, 2 грудня. Кабінет міністрів уже завершує роботу над документом.

У середу, 1 грудня, має відбутися засідання Кабінету міністрів, на якому, ймовірно, затвердять проект держбюджету-2022 та направлять його до парламенту.

Джерело: Слуга народу, Юлія Палійчук