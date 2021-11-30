Це виглядає затягуванням часу: Зеленський засмучений відмовою КСУ щодо суддів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на відтермінування Конституційним судом проведення присяги для новопризначених суддів.

Глава держави засмучений відмовою КСУ, про це повідомив його прес-секретар Сергій Никифоров.

Офісу президента вважає таке рішення затягуванням часу. Водночас президент сподівається, що у Конституційному суді усвідомлюють запит суспільства на проведення судової реформи в Україні, а також її важливість для економіки.

– Для Офісу президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ, – написав Никифоров.

30 листопада Конституційний суд провів засідання, на якому вирішив відтермінувати проведення присяги для суддів, яких нещодавно призначив президент Володимир Зеленський.

Йдеться про Оксану Грищук та Олександра Петришина, яких обрали під час конкурсу.

У КСУ пояснили, що відтермінування діятиме до того, як наявність вакантних посад остаточно підтвердиться.

В ухваленій постанові КСУ йдеться, що засідання для приведення до присяги проведуть після того, як припиняться повноваження суддів, яких призначили у 2013–2018 роках.