Напруга на кордоні може бути пов’язана із зустріччю Байдена і Путіна – Резніков

Напружена ситуацію на українсько-російському кордоні може бути пов’язана з майбутньою зустріччю президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Сьогоднішні події, найімовірніше, пов’язані із майбутньою зустріччю президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним. Останній у такий спосіб намагається посилити свою переговорну позицію, – пояснив міністр.

Олексій Резніков наголосив, що навесні цього року ситуація на кордоні була ще більш напруженою. За його словами, тоді росіяни створювали реальну інфраструктуру вторгнення.

Під час прес-конференції президент Володимир Зеленський зауважив, що основною метою стягування російських військ до українських кордонів є залякування. Але, за його словами, не можна відкидати сценарій ескалації.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що біля кордонів України перебуває щонайменше 115 тис. російських військовослужбовців.

За його словами, це понад 40 батальйонних тактичних груп. Зокрема там є танки, артилерія, повітряні та військово-морські сили.

Джерело: Мінекономіки