Народний депутат Роман Соха вийшов зі складу фракції Слуга народу. Про своє рішення він повідомив з трибуни парламенту.

Роман Соха був обраний до Верховної Ради на 75 виборчому окрузі у Запорізькій області від партії Слуга народу.

Наразі він є членом Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, а також входить до складу міжфракційного об’єднання Дмитра Разумкова Розумна політика.

Своє рішення про вихід з фракції Роман Соха пояснив невдоволенням кадровою політикою, яку проводить президент Володимир Зеленський, і невиконанням його передвиборчих обіцянок.

– Я не хочу і не можу бути дотичним до людей, які не відповідють тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед собою і виборцями. Саме тому я ухвалив важке, але справедливе рішення – я виходжу з фракції Слуга народу, – додав нардеп.

У жовтні цього року народного депутата Людмилу Буймістер виключили з фракції Слуга народу.

Керівництво фракції неодноразово говорило про можливість виключення нардепа, оскільки вона поводиться як опозиційний депутат і голосує всупереч позиції політсили.