У вівторок, 30 листопада, о 10.00 народні депутати зберуться на чергове пленарне засідання Верховної Ради. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Сьогодні нардепи розглянуть проект постанови (№6324) про проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці. Йдеться про спецоперацію із затримання бойовиків Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера.

Два тижні тому, 15 листопада, очільниця ТСК, народна депутатка Мар’яна Безугла, представляючи проміжний звіт, повідомила, що вони не змогли встановити, хто з українських посадовців ініціював відтермінування спецоперації із затримання вагнерівців.

Під час прес-конфереції 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурбу у розголошенні секретної інформації щодо спецоперації.

Серед інших важливих законопроектів – зміни до деяких законів, які стосуються внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також зміни до законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.