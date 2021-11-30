Сили МВС будуть за 30 хвилин: Монастирський про готовність до прориву кордону мігрантами

Якщо мігранти спробують прорватися через державний кордон України, то всі доступні сили та засоби МВС будуть на місці протягом 30 хвилин.

Про це за підсумками навчань підрозділів системи МВС у межах спеціальної прикордонної операції Полісся повідомив міністр закордонних справ Денис Монастирський.

– Сьогодні ми переконалися, що через 30-60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про надходження мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні. Послідовність подій буде така – отримання інформації від розвідувальних органів, спрямування сил та засобів на точки. Першими на місці будуть прикордонники. Далі приєднуються сили Нацполіції та Нацгвардії, – пояснив міністр.

Денис Монастирський додав, що українські правоохоронці відпрацювали декілька можливих сценаріїв розвитку подій.

Перший з них передбачає масовий прорив мігрантів, коли наступ відбувається на пункти пропуску. Поліцейські продемонстрували спеціальні тактики із залученням скандинавського досвіду, коли правоохоронцям доводиться працювати із великим натовпом.

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Другий – це перетин кордону невеликими, мобільними групами. Оскільки досвід Польщі продемонстрував, що спецслужби Білорусі намагаються перекинути від 5 до 20 осіб через кордон. Тому наразі працюють спостережні пункти, щоб встановлювати такі групи і на них реагувати.

Зі свого боку голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко сказав, що розвідка Держприкордонслужби не спостерігає активностей груп незаконних мігрантів.

Днями глава МВС Польщі Маріуш Каміньський заявив, що існує загроза гібридних атак проти України з використанням нелегальних мігрантів.

За його словами, мігранти змінили тактику. Тепер вони намагаються прорватися через білорусько-польський кордон, штурмуючи його в різних місцях невеликими групами.