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Зеленський призначив Поклада новим начальником контррозвідки СБУ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Указ президента

Президент Володимир Зеленський 30 листопада підписав указ №606 про призначення Олександра Поклада новим начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Поклад змінить на цій посаді Олександра Руснака, указ про звільнення якого глава держави підписав напередодні, 29 листопада.

Указ Зеленського

Ще одним указом – №605 – Зеленський також призначив нового начальника Департаменту СБУ з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Ним став Ілля Вітюк.

Руснак очолював контрозвідку СБУ протягом двох останніх років – з вересня 2019-го. У серпні 2020 року він отримав звання генерал-майора.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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