Пленарне засідання парламенту 1 грудня розпочнеться з виступу президента України Володимира Зеленського.

Він розповість про зовнішнє і внутрішнє становище справ у країні. Після цього депутати повернуться до роботи у звичайному режимі.

Вони розглянуть низку важливих законодавчих ініціатив. Однією з них є ухвалення закону №6254 про присудження щорічної премії Верховної Ради найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання.

Є на порядку денному ще два оствітні законопроекти. Це №6339 – про присудження щорічної премії Верховної Ради педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, а також №6346 – про присудження премії Верховної Ради України молодим ученим.

Крім того, народні депутати розглянуть законопроект №2863 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення і після цього займуться ратифікацією низки угод.

Цього тижня парламентарі також повинні ухвалити в другому читанні державний бюджетна 2022 рік.

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, є два варіанти його розгляду: або держбюджет ухвалять одразу, або буде тривале постатейне голосування, яке може затягнутися до кінця грудня.