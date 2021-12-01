1 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Він звернувся до народних депутатів зі щорічним посланням.

Глава держави у своїй промові акцентував увагу на здобутках його команди і планах на майбутнє. Так, Володимир Зеленський анонсував запуск програми Українська мрія, завдяки якій кожен громадянин, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні.

Крім того, за словами глави держави, у 2022 році повинна стартувати програма Велика термомодернізація, в межах якої утеплять тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, дитячих садочків, лікарень.

Ще однією ініціативою, про яку розповів президент, є запровадження економічного паспорта українця. Відповідний законопроект глава держави пообіцяв надати на розгляд до Верховної Ради до 10 грудня цього року.

Загалом Володимир Зеленський у своїй промові у Верховній Раді сьогодні зачепив кілька важливих сфер. Політолог Володимир Фесенко, коментуючи послання президента, звернув увагу на те, що звернення глави держави було приурочене до 30-річчя Всеукраїнського референдуму про незалежність.

Тому головна ідея виступу Володимира Зеленського полягала в тому, що мало здобути незалежність, потрібно ще й зробити країну успішною.

– Меседжі правильні. А ось зробити це дуже непросто, як показав досвід усіх попередників Зеленського. Мало поставити правильні завдання, потрібно продумати та запустити ефективні механізми їхньої реалізації, – зазначив він.

За словами Володимира Фесенка, послання до Верховної Ради – це ще й звіт Володимира Зеленського про першу половину свого правління.

Тому не дивно, що акцент він зробив на досягненнях своєї команди. Але водночас глава держави заявив і про плани на майбутнє. Тому, на думку політолога, президентській команді та уряду потрібно зайнятися ретельною підготовкою програми та механізмів реалізації тих пропозицій, які були представлені сьогодні Володимиром Зеленським.

Зокрема, це стосується ініціатив про запровадження економічного паспорта (відкриття рахунків для дітей, на яких будуть накопичуватися кошти від сплати за використання надр) і програми кредитування.

– Загалом головний акцент у посланні правильно було зроблено саме на соціально-економічних завданнях. У цьому полягає суспільний інтерес і тут немає ідеологічних протиріч, що розколюють суспільство. І від успішності реалізації цих завдань залежатимуть подальші політичні перспективи президента Зеленського, – додав Фесенко.

Одним із головних меседжів послання президента була теза про необхідність прямих переговорів з Росією, щоб зупинити війну на Донбасі.

Політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV зазначив, що не вірить у перспективу подібних переговорів з кількох причин.

– По-перше, ми вже сьогодні отримали на цю пропозицію відповідь Російської Федерації, яка вкотре заявила про те, що вона не є стороною конфлікту, заперечуючи свою участь у ньому. По-друге, значна частина українського суспільства прямі переговори з Росією без посередництва наших західних партнерів не сприйме, оскільки дивитиметься на це крізь призму здачі національних інтересів, – пояснив експерт.

На думку політолога, подібну заяву варто було б робити, маючи хоча б якісь попередні домовленості. Крім того, ключова проблема прямих переговорів зводиться до того, що Росія зазвичай погоджується на такі ініціативи лише на своїх умовах. А у ситуації, яка наразі склалася на Донбасі, Україна вже не може піти на жодні поступки.

Водночас існує ймовірність, що у такий спосіб президент хотів подивитися на реакцію суспільства і Російської Федерації на таку ідею.

Зважаючи на те, що Володимир Зеленський велику увагу під час виступу приділив планам на наступний рік і своїм досягненням, на думку Ігоря Рейтеровича, не можна виключати і того, що президент вирішив для себе йти на другий термін і вже почав підготовку до цього.

– Я більше схиляюся до думки, що у нас можливі дострокові президентські вибори. Щоправда, у законі Про вибори президента України є один нюанс. Він передбачає, що глава держави, який йде з посади для проведення дострокових виборів, не може бути кандидатом у президенти на позачергових виборах, призначених у зв’язку з вказаним припиненням повноважень (йдеться про ч. 4 ст. 9 закону, – Ред.). Але, на мою думку, цю норму можна буде легко обійти за рахунок монобільшості шляхом внесення змін до закону, для цього навіть не потрібні голоси конституційної більшості, тобто 300 депутатів, а лише голоси абсолютної більшості (226 нардепів), – пояснив політолог.

Тому, за словами експерта, всі ці заяви про плани на майбутнє і різні соціальні ініціативи, на кшталт економічного паспорта або кредитів за низькою ставкою, є політико-електоральними, що свідчить про певну підготовку до виборів.

Загалом Ігор Рейтерович риторику Володимира Зеленського під час виступу в парламенті називає зрозумілою та очікуваною, оскільки конкретних досягнень, про які можна було б сказати, дуже мало, а певна частина населення, на яку подібні заяви справляють враження, досі є.

– У виступі Володимира Зеленського було багато популізму. Раніше посланням президента вважався серйозний документ, як правило, у вигляді монографії, яку готував Інститут стратегічних досліджень. З нею можна було детально ознайомитися ще за кілька тижнів до виступу глави держави. Президент озвучував тільки ключові напрямки, на яких країні потрібно зосередитися, – розповів політолог.

Водночас у виступі Володимира Зеленського у Верховній Раді сьогодні пролунали лише тези про досягнення президенстської команди і обіцянки зробити наступного року ще більше, ніж цьогоріч.

Ігор Рейтерович зазначив, що така тактика дає короткочасний ефект. Але разом з тим вона і свідчить про те, що є рішення Зеленського йти на другий президентський термін і що подібного популізму буде ще більше.