У середу, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради. Серед іншого, глава держави анонсував низку змін, які чекають на українців вже в 2022 році.

Зеленський, зокрема, підняв теми економіки, енергетики, соціальної сфери, війни на Донбасі, окупації Криму, перепису населення та багато іншого. Деталі виступу глави держави – в матеріалі Фактів ICTV.

Президент розпочав своє звернення до парламенту з того, що сьогодні виповнилося рівно 30 років з дня проведення референдуму, на якому українці підтримали незалежність нашої держави.

– 30 років тому ми зробили великий крок, але не пішли далі. Ми відновили, проголосили, обрали, здобули незалежну Україну, але так і не почали будувати незалежність. Від чужого впливу, чужих інтересів, де закон – один для всіх, і закон вирішує все. А не один вирішує все, і для всіх це закон. Де Конституція – це великий суспільний договір, а не маленький кулуарний “договорнячок”, – зазначив він.

Загалом же більша частина виступу Володимира Зеленського пройшла під символічним гаслом: Зроблено в Україні вперше.

Глава держави прозвітував про ключові досягнення за час свого президентства.

Боротьба з коронавірусом

Володимир Зеленський зазначив, що Україна починала боротьбу з пандемією Covid-19 “майже з нічим”.

– Зараз маємо майже все: лікарні, ліжка, кисень і найголовніше – вакцини, – заявив глава держави.

Сектор економіки

• Зростання економіки та зниження держборгу

За словами глави держави, прямий державний борг України за підсумками 2021 року вперше за останні вісім років впаде нижче 50% ВВП.

– Вперше, починаючи з 2013 року, ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП. При тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав, – зазначив він.

Крім того, Зеленський поінформував, що, попри пандемію, в 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності та перевищить 190 млрд доларів.

• Кредити за ставкою 5%

Незабаром в Україні хочуть запустити програму Українська мрія, завдяки якій кожен громадянин, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні.

– Вперше в історії незалежної України ставка кредитів для малого та середнього бізнесів опустилася нижче 10%. Наразі це в середньому 9,7%. Завдяки програмі Доступні кредити 5-7-9% український малий та середній бізнес отримав понад 70 млрд грн, створив тисячі робочих місць. Незабаром ми запускаємо програму Українська мрія, за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні, – оголосив президент.

Він уточнив, що ці кошти можна буде спрямувати на придбання власної нерухомості, електромобіля, здобуття освіти або зміни професії.

Сектор енергетики

• Енергетична криза

Підняв Володимир Зеленський і тему енергетики. Він наголосив, що в Україні вдалося зберегти стабільність у цій сфері та стримати зростанні тарифів.

– Енергетична криза, обмеження в електропостачанні, значний ріст тарифів – вперше це не про Україну, – зазначив президент.

• Велика термомодернізація

Глава держави анонсував запуск у 2022 році програми Велика термомодернізація, в рамках якої планується утеплити тисячі будівель.

– Плануємо утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Це дозволить нам застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоресурси та вперше отримати справжню енергетичну незалежність, – заявив глава держави.

Економічний паспорт українця

Володимир Зеленський планує внести до парламенту до 10 грудня законопроект про економічний паспорт українця.

– Я хочу подякувати Верховній Раді. Вчора ми проголосували дуже важливий податковий закон № 5600, який збільшує ренту: плату за використання природних ресурсів України. Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей. Тому до 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я внесу законопроект про економічний паспорт українця, – наголосив він.

Президент пояснив, що, згідно з цим документом, кошти від плати за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей громадян України. Після досягнення повноліття вони зможуть використати їх для здобуття освіти в Україні чи купівлі власного житла.

Соціальна сфера

• Зарплати лікарям

Президент поінформував, що з 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становитиме 6 500 грн. А середня зарплата цього року вперше перевищила 500 доларів США на місяць.

Водночас середня зарплата лікарів в Україні з 1 січня 2022 року становитиме 24 тис. грн.

– Вперше зарплата лікарів зросла за рік удвічі. З 1 січня вона становитиме мінімум 20 тис. грн. Середня зарплата лікаря в Україні становитиме 24 тис. грн, – розповів Зеленський.

• Пенсії для 70-річних українців

За словами Зеленського, в 2022 році програму доплат до пенсій розширять на українців, які досягли 70-річного віку.

Вже було втілено програму доплат до пенсій для людей, які досягли 80 та 75 років.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає законопроект про пенсійну реформу та запровадження накопичувальної пенсії.

• Закриття черги на житло для ветеранів війни на Донбасі

Президент пообіцяв, що Україна у 2022 році вперше з початку війни на Донбасі повністю закриє чергу на житло для всіх ветеранів.

– Одразу після ветеранів ми розпочнемо такий процес для наших військовослужбовців, – додав він.

Сектор оборони та безпеки

• Фінансування сектору оборони

За словами глави держави, у 2022 році фінансування сектору оборони та безпеки вперше за роки незалежності перевищить 320 млрд грн.

Будуть запущені: комплексна ракетна програма, програма відновлення українського флоту, створення кібервійськ.

Крім того, вперше в Україні розпочнуть будувати воєнний завод з виготовлення сучасних дронів.

– Вперше за період незалежності держава будує літаки Ан-178 для своєї армії. Розпочинаємо вперше в Україні будувати воєнний завод з виготовлення сучасних дронів, – заявив Зеленський.

• Війна з Росією та перемовини з Путіним

Під час виступу глава держави наголосив: Україна не зможе зупинити війну без прямих переговорів із Росією.

– Ми не боїмося прямого діалогу. Ми знаємо, хто з європейських країн підтримує Україну. Ми знаємо, що наша армія – найкраща у світі і захистить нас. І ми повинні зізнатися, що без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин із Росією. Сьогодні це визнали вже всі, – зазначив Володимир Зеленський.

Запуск Кримської платформи

Під час свого виступу президент нагадав і про запуск Кримської платформи – ініціативи, спрямованої на деокупацію Криму.

Зеленський зазначив, що в установчому саміті платформи 23 серпня цього року взяли участь 46 делегацій країн світу та міжнародних організацій.

Тепер же Україна очікує на отримання Кримською платформою статусу міжнародної організації.

– Вперше з 2014 року деокупація Криму була обговорена на найвищому міжнародному рівні. Ми повернули Крим у світовий порядок денний. Кримська платформа буде закріплена у резолюції Генасамблеї ООН. Ми чекаємо на отримання нею офіційного статусу міжнародної організації, – наголосив український лідер.

Множинне громадянство для діаспори

Володимир Зеленський планує сьогодні внести до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство для української діаспори.

За його словами, в усьому світі зараз – 65 млн українців, для яких це питання є важливим.

– Важливою складовою нашої міжнародної політики є підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту, – зазначив Зеленський.

Імплементація Угоди про асоціацію з ЄС

Президент під час виступу озвучив дані, що Україна вже виконала близько 60% зобов’язань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

– Наша мета – імплементація Угоди про асоціацію. За підрахунками уряду, загалом виконано близько 60% усіх зобов’язань України за Угодою, причому 25% із них – лише цього року, – наголосив глава держави.

Запуск національного авіаперевізника та перший рейс

У 2022 році в Україні хочуть запустити рейси національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines.

– До 2025-го буде повністю сформовано флот компанії – не менше 20 суден, а також буде відкрито регулярні внутрішні та зовнішні рейси, – розповів Зеленський.

За словами президента, виходу Ukrainian National Airlines на світовий ринок авіаперевезень сприятиме угода з Європейським Союзом про відкрите небо.

Судова реформа

Під час звернення до нардепів Володимир Зеленський запевнив, що судову реформу в Україні буде завершено.

– Боротьба з корупцією – це й справедливий і незалежний суд. Судова реформа в Україні. Тут пишатися поки що нічим. Ми тільки на початку шляху. Ми лише проголосували перші два закони… Судову реформу в Україні розпочато не вперше. Але вперше її буде доведено до кінця, – заявив він.

Будівництво доріг та мостів

Президент пообіцяв, що в наступні два роки будуть побудовані 15 тис. км автошляхів та 810 мостів і мостових переходів.

– Всі думали, що хороші дороги й Україна – це антоніми. Ми довели, що вони стали синонімами. Ми вже побудували 13 тис. кілометрів доріг, але багато якісних доріг не буває. Тому ціль на два наступні роки не зменшується – це 15 тис. кілометрів доріг. І ні кілометром менше, щоб уже завершити цю велику реформу, – заявив президент.

Скасування ЗНО для абітурієнтів з Криму та Донбасу

Як зазначив Зеленський, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу буде легше вступити до вищих навчальних закладів України.

– Ми боремося за нашу молодь і суттєво спростили вступникам із Криму та з тимчасово окупованого Донбасу доступ до вищої освіти в Україні: без ЗНО, безкоштовно, без обмежень, без будь-яких умов у будь-який університет України, – поінформував він.

Цифрова свобода

Звертаючись до Верховної Ради, Володимир Зеленський нагадав, що Україна стала першою країною у світі, яка впровадила цифровий паспорт громадянина завдяки порталу державних послуг Дія.

– Незалежність – це цифрова свобода від бюрократії, черг та корупції. В цьому вже пересвідчилися понад 11 млн користувачів нашого державного застосунку Дія. Україна стала першою країною у світі, яка запровадила цифровий паспорт громадянина. Ми запровадили цифрове водійське посвідчення, за допомогою якого можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн, – розповів президент.

Він додав, що в Дії також доступні цифровий студентський квиток, страховка на авто, електронний підпис у смартфоні, цифровий податковий номер, оплата податків тощо. До цих функцій додається реєстрація місця проживання онлайн.

Перепис населення

Президент уточнив, що в рамках цифровізації є плани запустити електронний перепис населення, який згодом приведе до електронного голосування. За його словами, перепис відбудеться в лютому 2023 року за участю компанії Аpple.

– В планах – запустити вже скоро важливі функції. Є електронний перепис, який згодом приведе до електронного голосування. В центрі наших перетворень є народ, і ми маємо дізнатися, скільки нас, де ми живемо. Пишаємося тим, що Україна стане другою країною в світі, яка проведе перепис населення в співпраці з Аpple вже в лютому 2023 року, – наголосив Зеленський.