У Києві відбудеться четверта конференція україно-ізраїльського інноваційного саміту

15 грудня 2021 року відбудеться четверта міжнародна конференція Ukrainian Israeli Innovation Summit. Цього року захід присвячений 30-річчю дружби та розкриттю інноваційних перспектив співпраці між Україною та Ізраїлем.

Своєю привітальною промовою саміт підтримає Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У заході візьмуть участь офіційні особи України та Ізраїлю, представники провідних технологічних компаній, видатні вчені, науковці та громадські діячі обох країн. Подія відбудеться за підтримки Посольств Держави Ізраїль в Україні та України в Ізраїлі.

Цього року організатори розширили традиційну тематику саміту.

Окрім технологічних інновацій, бізнес-співпраці, питань венчурного інвестування та залучення інвестицій, під час конференції будуть розглянуті такі актуальні теми, як просування бренду країни на міжнародній арені та концепція м’якої сили у жіночому лідерстві.

До того ж, у рамках конференції вперше за 30 років дипломатичної дружби між Україною та Ізраїлем відбудеться церемонія нагородження Tоп-30 творців ізраїльсько-українських змін — видатних ізраїльтян та українців, які зробили вагомий внесок у розвиток співпраці та партнерства між країнами.

Ключові теми конференції:

Україна-Ізраїль 2030: як побудувати міст інновацій та співпраці. Офіційні особи обох країн оглянуть технологічні екосистеми України та Ізраїлю, ключові етапи розвитку та результати українсько-ізраїльських технологічних відносин, а також обговорять перспективи і плани на майбутнє.

Медичний менеджмент майбутнього: українсько-ізраїльське співробітництво у технологіях охорони здоров’я. Як Україна може використовувати передовий досвід Ізраїлю в медицині та охороні здоров’я? Представники МОЗ та керівники провідних медичних центрів Ізраїлю та України розкажуть про останні розробки у сферах трансплантації, реабілітології тощо.

FUTURE TECH Pitch Bar. Презентація найзахопливіших технологій майбутнього, які змінять світ. Ізраїльські стартапи, які вже сьогодні працюють над технологіями, які змінять наш спосіб життя. Від читання думок до технологій, які допоможуть подолати кліматичну кризу.

Ізраїльські будівельні технології на передовій ринку нерухомості України, що швидко зростає. Як будівельні технології Ізраїлю можуть посилити ринок нерухомості України. Передові українські девелопери презентують огляд українського ринку нерухомості та ключові інноваційні запити, а ізраїльські стартапи ConTech нададуть рішення у форматі elevator pitch. Найбільш вдале рішення стане спільним пілотним проєктом.

Еволюція жіночого лідерства: м’яка сила — ключовий інструмент успіху бізнесу. Діалог та обмін міжнародним досвідом між видатними представницями Ізраїлю та України, які досягли значного професійного успіху в різних галузях. Відкрита розмова про вплив м’якої сили , голос жінки та можливість об’єднати й посилити ці голоси задля вирішення багатьох проблем та знаходження відповідей на виклики сьогодення.

Україна-Ізраїль: як розвивати успішний міжнародний диверсифікований бізнес? Своїм досвідом ділитимуться керівники великих технологічних українсько-ізраїльських компаній

Церемонія нагородження Топ-30 творців ізраїльсько-українських змін. Вперше в історії дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем ми проводимо урочисту церемонію нагородження видатних ізраїльтян та українців, які зробили вагомий внесок у розвиток співробітництва і партнерства, а також у зростання взаємної допомоги, підтримки та зміцнення дружніх відносин між нашими народами.

Конференція проходитиме у гібридному форматі офлайн-онлайн.

Долучитися до участі офлайн можна буде лише за офіційним запрошенням, проте всі охочі зможуть безкоштовно підключитися до конференції онлайн за попередньою реєстрацією.

Зареєструватися для участі у саміті можна вже зараз за посиланням: http://uiisummit.com/uiis2021

– Ми значно розширили коло ключових тем саміту й остаточно перейшли у формат офлайн-онлайн, що дало нам змогу вийти за межі хай-теку та об’єднати на одному майданчику всіх важливих гравців української та ізраїльської екосистем. Українсько-Ізраїльський Інноваційний Саміт 2021 відбудеться за участі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, офіційних представників держав та провідних менеджерів технологічних компаній. Церемонія нагородження Топ-30 творців ізраїльсько-українських змін, яку ми започатковуємо цьогоріч, об’єднає громадських діячів, видатних ізраїльтян та українців. Завдяки саміту наші країни досягли значних показників у технологічній та інноваційній сфері, – розповідає засновниця саміту, генеральний директор Global Israeli Initiative Альона Новгородська.

Альона додає, що лише за останні 2 роки обсяг продажу українських IT-послуг ізраїльським клієнтам становив близько $200 млн. Вони готові розширити позитивний досвід на інші сфери взаємодії України та Ізраїлю.

Організатор саміту: Global Israeli Initiative.

Співорганізатори: Посольство держави Ізраїль в Україні та Посольство України в Ізраїлі.

Майданчик для зустрічі у Києві надає ще один співорганізатор саміту — Інноваційний парк UNIT.City.

З боку Ізраїлю до організації конференції долучився Венчурний фонд VentureIsrael, компанії Simple Investment & Really Building та VIZHU.

Україно-Ізраїльський Інноваційний Саміт (UIIS) — щорічна масштабна конференція, присвячена розвитку ділових, технологічних та дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною.

Global Israeli Initiative (GII) — некомерційна громадська організація, покликана створити потужну й інноваційну міжнародну екосистему, яка сприяє продуктивним відносинам та співпраці між Україною та Ізраїлем: бізнесменами, інвесторами, урядами, інноваційними компаніями та освітніми структурами.

Контакти для ЗМІ: Ольга Столяренко, PR Lead, Global Israeli Initiative, E-mail: stolyarenko@gmail.com, Phone: +38 (067) 232 94 45