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Факти / Україна / Політика

Виступ Зеленського у Верховній Раді: онлайн-трансляція

Людмила Богданова редакторка стрічки
зеленський рада

1 грудня президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді України. Пленарне засідання парламенту розпочнеться о 10.00 з промови президента.

Глава держави виступить з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Дивіться виступ Зеленського у Верховній Раді в онлайн-трансляції Фактів ICTV.

Трансляція виступу Зеленського у Верховній Раді

1 грудня Верховна Рада України планує розглянути низку важливих законодавчих ініціатив. Після виступу Зеленського депутати повернуться до роботи у звичному режимі.

У повторному першому читанні народні депутати розглянуть законопроект №2863 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

У порядку денному Верховної Ради також будуть закони, що стосуються судової реформи. Це законопроект №5158, що передбачає удосконалення добору та підготовки прокурорів. Також депутати розглянуть закон №4229 про передачу Вищій раді правосуддя повноважень щодо конкурсів на посади суддів місцевих судів.

Порядок денний засідання Ради 1 грудня 2021 дивіться у матеріалі.

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