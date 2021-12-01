Виступ Зеленського у Верховній Раді: онлайн-трансляція

1 грудня президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді України. Пленарне засідання парламенту розпочнеться о 10.00 з промови президента.
Глава держави виступить з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Дивіться виступ Зеленського у Верховній Раді в онлайн-трансляції Фактів ICTV.
Трансляція виступу Зеленського у Верховній Раді
1 грудня Верховна Рада України планує розглянути низку важливих законодавчих ініціатив. Після виступу Зеленського депутати повернуться до роботи у звичному режимі.
У повторному першому читанні народні депутати розглянуть законопроект №2863 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.
У порядку денному Верховної Ради також будуть закони, що стосуються судової реформи. Це законопроект №5158, що передбачає удосконалення добору та підготовки прокурорів. Також депутати розглянуть закон №4229 про передачу Вищій раді правосуддя повноважень щодо конкурсів на посади суддів місцевих судів.
Порядок денний засідання Ради 1 грудня 2021 дивіться у матеріалі.
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