Зеленський прибув до Ради для виступу з посланням до парламенту

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Верховну Раду. Сьогодні о 10.00 він виступить перед народними депутатами з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Тим часом під Верховною Радою починає збиратися мітинг ФОПів. В урядовому кварталі вже перекрили вулицю Садову, на яку пускають за посвідченнями та перепустками.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у зв’язку із запланованими акціями, у центрі столиці посилено заходи безпеки.

Аби не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські, гвардійці, кінологи та вибухотехніки посилено патрулюють вулиці.

У разі переміщення учасників акцій протесту рух колони супроводжуватимуть правоохоронці. Через це можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.