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Звернення Зеленського і накопичувальні пенсії: порядок денний Ради 1 грудня

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Верховна Рада

Пленарне засідання Верховної Ради 1 грудня розпочнеться традиційно о 10.00.

Передусім народні депутати заслухають звернення президента Володимира Зеленського з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Після цього парламентарі розглянуть блок освітніх законопроектів, серед яких №6254 про присудження щорічної премії Верховної Ради найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання.

Є на порядку денному і законодавчі ініціативи, які стосуються судової реформи. Це законопроекти №4229 про передачу Вищій раді правосуддя повноважень щодо конкурсів на зайняття посад суддів місцевих судів і №5158 – про удосконалення добору та підготовки прокурорів.

У повторному першому читанні народні депутати розглянуть законопроект №2863 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Після цього парламентарі займуться ратифікацією низки угод.

Крім того, вже у цей четвер, 2 грудня, Верховна Рада України може ухвалити в цілому проект державного бюджету на 2022 рік.

Як зазначив спікер парламенту Руслан Стефанчук, Кабінет міністрів уже завершує роботу над документом. Він закликав профільний комітет парламенту оперативно розглянути законопроект про держбюджет-2022 щойно він надійде до Ради.

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