Народні депутати України зберуться на засідання Верховної Ради у четвер, 2 грудня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.

Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 2 грудня 2021 року.

Засідання Верховної Ради 9 скликання – порядок денний

Серед іншого, народні депутати розглянуть:

проект закону про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до закону України Про державний бюджет України;

проект закону №5705 та 5705-1 про внесення змін до закону України щодо впровадження електронних квитків у транспорті ;

; внесення змін до закону України щодо удосконалення надання медичної допомоги ;

; проект закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення мінімального розміру аліментів ;

; проект закону №2064 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні ;

; проект закону №4278 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів , що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;

, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях; законопроект щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації.

Рада ухвалила закон про військових капеланів

Верховна Рада ухвалила закон закон №4626 Про службу військового капеланства. За нього проголосував 291 народний обранець, проти – 11, стільки ж утрималися. Закон підтримали переважно в усіх фракціях, за винятком ОПЗЖ.

Відтепер закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців та визначаються їхні функціональні обов’язки.