Народні депутати України зберуться на засідання Верховної Ради у четвер, 2 грудня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.
Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 2 грудня 2021 року.
Засідання Верховної Ради 9 скликання – порядок денний
Серед іншого, народні депутати розглянуть:
- проект закону про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до закону України Про державний бюджет України;
- проект закону №5705 та 5705-1 про внесення змін до закону України щодо впровадження електронних квитків у транспорті;
- внесення змін до закону України щодо удосконалення надання медичної допомоги;
- проект закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення мінімального розміру аліментів;
- проект закону №2064 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні;
- проект закону №4278 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;
- законопроект щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації.
Рада ухвалила закон про військових капеланів
Верховна Рада ухвалила закон закон №4626 Про службу військового капеланства. За нього проголосував 291 народний обранець, проти – 11, стільки ж утрималися. Закон підтримали переважно в усіх фракціях, за винятком ОПЗЖ.
Відтепер закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців та визначаються їхні функціональні обов’язки.