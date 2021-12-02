Верховна Рада України розпочала розгляд державного бюджету на 2022 рік. Сьогоднішнє засідання в разі потреби можуть подовжити.

Так, сьогодні після консультацій з головами депутатський фракцій спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив, що ВР працюватиме до завершення розгляду низки законопроектів, серед яких і держбюджет.

– Ми заходимо в бюджет. Після цього ми розглянемо питання № 6342, 6298, 6297. Але будемо працювати до розгляду цих питань. І після цих питань закриємо засідання… Я вважаю, що основним завданням ВР є якраз прийняття бюджету. І задля цього можна посидіти стільки, скільки треба. Оскільки це кошторис держави на наступний рік, – оголосив Стефанчук.

Таким чином він, зокрема, відреагував на зауваження, що держбюджет-2022 був схвалений профільним комітетом фактично в ніч на 2 грудня, і лише зараз нардепи отримали всі документи.

Наразі у парламенті з доповіддю щодо показників держбюджету-2022 виступає міністр фінансів України Сергій Марченко. Також виступить голова бюджетного комітету ВР Юрій Арістов.

Інші три законопроекти, які після держбюджету-2022 планують розглянути нардепи, це:

• № 6342 – про продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО;

• №6298 – про виділення із держбюджету-2021 додаткових коштів на місцеві дороги, субвенції громадам та статутний капітал національного авіаперевізника;

• №6297 – про виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям та підтримку бізнесу в період карантину (на це передбачено виділення з держбюджету 3 млрд грн).

Варто зазначити, що сьогодні в коментарі журналістам у кулуарах парламенту голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев підтвердив, що в разі потреби сьогоднішнє засідання ВР можуть продовжити.

– У разі потреби будемо подовжувати, – зазначив Гетманцев, додавши, що терміни розгляду бюджету залежать, зокрема, від опозиції.

Напередодні Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради доопрацьований проект державного бюджету на 2022 рік для його остаточного ухвалення. У документі до другого читання були збільшені доходи та видатки.

Зокрема, уряд збільшив видатки на національну безпеку та оборону на 3,7 млрд грн.