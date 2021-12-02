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Факти / Україна / Політика

Україна отримає €31 млн від Ради ЄС на зміцнення оборони

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Україна отримає від Ради ЄС €31 млн на зміцнення оборонних можливостей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Ми високо цінуємо цей крок, який підтверджує стратегічні відносини Україна-ЄС. Пакет включатиме матеріально-технічну допомогу для розвитку та нарощування потенціалу Збройних Сил України у сферах медицини, інженерних можливостей, діяльності з розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки, – пояснив Кулеба.

Міністр додав, що українська дипломатія системно та наполегливо працювала над досягненням цього результату, внаслідок чого Україна отримала позитивне рішення.

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Джерело: Дмитро Кулеба

Фото: МЗС України

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