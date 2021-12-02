Позачергове засідання Верховної Ради, яке відбудеться 2 грудня, розпочнеться о 10.00 із реєстрації народних депутатів у залі засідання.

У четвер парламентарі розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні, зокрема проект закону щодо встановлення відповідальності за підробку документів та щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності.

Також на розгляді:

законопроект №5705 та 5705-1 – про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впровадження електронних квитків у транспорті;

законопроект №2064 – щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні;

проект закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів);

зміни до закону України щодо оподаткування товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

У середу, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до Ради. Серед іншого, глава держави анонсував низку змін, які чекають на українців вже в 2022 році.

Він, зокрема, порушив теми економіки, енергетики, соціальної сфери, війни на Донбасі, окупації Криму, перепису населення та багато іншого.