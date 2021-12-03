Пленарне засідання Верхвоної Ради 3 грудня розпочнеться о 10.00 з години запитань до уряду.

Цього разу народні депутати заслухають міністра оборони Олеексія Резнікова. Він розповість про обороноздатність України у 2021 році, підіб’є безпекові підсумки року і перспективи.

Після цього народні депутати продовжать працювати у звичайному режимі. У першому читанні вони розглянуть законопроект №5602 про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта Укриття на екологічно безпечну систему.

У другому читанні на розгляд винесено законопроект №5694 про запровадження електронного посвідчення ветерана.

Є на порядку денному законопроект №5305 про розширення штату Державного бюро розслідувань. Його розглянуть у другому читанні.

Крім того, якщо народні депутати встигнуть проголосувати за президентський проект закону №5864, то в Україні з’явиться нове свято – День української державності.

24 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про нове державне свято. Згідно з документом, з 2022 року країна буде відзначати День української державності.

Датою його святкування буде 28 липня – День Хрещення Київської Русі-України.