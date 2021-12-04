Ми готові до будь-якого формату: Кулеба про переговори щодо Донбасу

Україна готова до будь-якого формату мирних переговорів для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Дмитро Кулеба після візиту української делегації на засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у столиці Швеції Стокгольмі.

Очільник МЗС України розповів, що обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном пакет стримування Росії, а також шляхи повернення до мінських угод.

За словами Кулеби, наразі Україна, США, Франція та Німеччиною мають мету повернути Росію за стіл переговорів і до виконання мінських домовленостей.

– Україна залишається відданою дипломатичному шляху. Я це підтвердив державному секретареві. Ми готові до будь-якого формату руху вперед для того, щоб і Російська Федерація підтвердила свою відданість саме дипломатичному врегулюванню.

Міністр зовнішніх справ також розповів, що під час засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ Європейський Союз анонсував рішення щодо приєднання України до Європейського фонду миру. На практиці це означатиме виділення для української армії €31 млн.

Нещодавно Дмитро Кулеба розповів, що наразі світові дипломати обговорюють запровадження санкцій проти Росії. Тому Кремль повинен подумати кілька разів перед тим, як ухвалювати рішення у військовому напрямі.

На думку очільника МЗС України, заяви міжнародної спільноти про санкції слугують чіткими сигналами для РФ.

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