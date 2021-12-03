Польща вимагатиме реалізації Мінських домовленостей, коли головуватиме в ОБСЄ

Польща приділятиме особливу увагу російсько-українському конфлікту у 2022 році, коли головуватиме в ОБСЄ.

Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

За його словами, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні поки єдина форма присутності міжнародної спільноти у зоні конфлікту, тому Польща наполягатиме на реалізації Мінських домовленостей сторонами конфлікту.

– ОБСЄ діє на основі консенсусу всіх держав-учасниць. Головування в ОБСЄ дозволить нам впливати на порядок денний та спрямування дискусій усередині організації, – наголосив Пшидач.

Польський дипломат зазначив, що сьогодні основні принципи ОБСЄ, записані майже 50 років тому, щодо поваги до територіальної цілісності, непорушності кордонів регулярно порушуються.

– Тільки дотримання цих правил забезпечить тривалу стабільність та передбачуваність у Європі. Водночас ми не маємо ілюзій. Протягом багатьох років на просторі ОБСЄ жорстоко порушувалося міжнародне право, про що свідчать незаконна анексія Криму та фактична окупація частини території Грузії, – додав він.

Пшидач визнав, що за відсутності доброї волі з боку деяких країн Польщі навряд чи вдасться досягти радикального прориву в процесі врегулювання конфлікту, але вони мають намір діяти методом малих кроків, щоб покращувати становище населення та послаблювати напруженість у кризових регіонах.

Швеція, яка головує в ОБСЄ, передасть це право Польщі 1 січня 2022 року.

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Джерело: TVP.INFO