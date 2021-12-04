Ситуація на Донбасі та реформи в Україні: що обговорив Єрмак з послами G7 та ЄС

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу в Україні. Вони обговорили декілька важливих тем.

Серед них – процес мирного регулювання ситуації на Донбасі, повернення тимчасово окупованих територій, стягування Росією військ біля кордонів України.

За даними Офісу президента, Єрмак та посли обговорили порядок денний Тристоронньої контактної групи та майбутні ініціативи України.

За словами керівника Офісу президента, є зовнішні та внутрішні сили, які зацікавлені у дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, йдеться про супротив новим реформам.

Посли обговорили ухвалення закону для удосконалення правових засад діяльності Служби безпеки України, проведення конкурсу з обрання керівника САП та перебігу судової реформи.

Єрмак запевнив послів, що президент України Володимир Зеленський має намір докласти значних зусиль для досягнення результату.