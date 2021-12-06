РФ часто блефує, ймовірність ескалації знижують два фактори – Резніков

Росія часто застосовує тиск і блеф, щоб привернути увагу США та домогтися прямих переговорів президентів. Тому залякування було способом досягти мети, вважає міністр оборони України Олексій Резніков.

– До речі, надзвичайно важливо, що українське суспільство не піддалося паніці. Якби у Кремлі побачили, що нас “хитає”, могли б і спробувати вдертися. А демонстративна ескалація – це якраз свідчення того, що на переговорах у нинішньому форматі, коли Росія намагається грати роль “посередника” між Україною і своїми маріонетками, у Кремля нічого не виходить. Тому він починає брязкати зброєю, – наголосив глава Міноборони.

За його словами, Росія постійно намагається створити сприятливий ґрунт, зокрема й для військового сценарію, а найкоротший шлях для цього – хаос в Україні, внутрішня дестабілізація, паніка та зневіра.

Тому, на його думку, коли “українське суспільство не втрачає голову, якщо іноземні партнери доповнюють заяви конкретними діями, ймовірність ескалації знижується”.

Під час виступу у Верховній Раді 3 грудня глава Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі біля кордонів України зосереджено близько 94 тис. російських військових.

Однак, на його думку, Росія здатна найближчим часом збільшити цей контингент до 175 тис. осіб. Прогнози Резнікова збігаються із даними американської розвідки.

Резніков не відкидає ймовірності масштабної ескалації з боку РФ, і назвав навіть дату – кінець січня 2022 року.

Нарощування військ РФ на українському кордоні стане темою переговорів Джо Байдена та Володимира Путіна, які відбудуться 7 грудня у режимі відеоконференції.

Джерело: АрміяInform