6 грудня в Харкові на площі Свободи президент України Володимир Зеленський відкрив урочистості до 30-ї річниці Збройних сил України.

– 30 років тому ми відновили незалежність України. 30 років тому народилися сили, покликані її захищати – це ЗСУ. Сьогодні їхній день, їхнє професійне свято, сьогодні 30-та річниця з дня створення ЗСУ. Від щирого серця вітаю вас і нас із цим великим днем, – сказав Володимир Зеленський.

Урочистості з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України 6 грудня відбуваються одночасно в багатьох містах України.

Між Харковом, Одесою, Краматорськом, селом Озерне Житомирської області, Львовом та Києвом в межах святкування організували телеміст.

Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних сил України генералом-лейтенантом Валерієм Залужним долучився до заходу в Харкові на площі Свободи.