Країни НАТО налаштовані робити все можливе, щоб зробити військову опцію для Росії максимально невигідною.

Про це 6 грудня в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Загалом настрій у НАТО та колег, із якими я зустрічався під час міністерського засідання ОБСЄ, такий, щоб зробити все можливе, щоб Росія подумала двічі або й тричі (щодо наміру війського вторгнення, – Ред.), – наголосив міністр МЗС.

За його словами, саме таку логіку Україна від самого початку закладала в комплексний пакет стримування Росії.

Останній, за словами Дмитра Кулеби, складається із трьох елементів – політичної комунікації Росії, економічних санкцій та системної допомоги кожної країни щодо зміцнення обороноздатності України та ЗСУ.