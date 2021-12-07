Країни НАТО налаштовані робити все можливе, щоб зробити військову опцію для Росії максимально невигідною.
Про це 6 грудня в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
– Загалом настрій у НАТО та колег, із якими я зустрічався під час міністерського засідання ОБСЄ, такий, щоб зробити все можливе, щоб Росія подумала двічі або й тричі (щодо наміру війського вторгнення, – Ред.), – наголосив міністр МЗС.
За його словами, саме таку логіку Україна від самого початку закладала в комплексний пакет стримування Росії.
Останній, за словами Дмитра Кулеби, складається із трьох елементів – політичної комунікації Росії, економічних санкцій та системної допомоги кожної країни щодо зміцнення обороноздатності України та ЗСУ.
– Ми повинні бути реалістами, тому що НАТО як Альянс за нас воювати не буде. Але країни НАТО (кожна окремо на двосторонньому треку) можуть багато чого зробити. Саме до цього їх закликав генсек НАТО, – сказав Дмитро Кулеба.