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Менше 20% від потреб ЗСУ: Рахманін розніс оборонний бюджет України

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Менше 20% від потреб ЗСУ: Рахманін розніс оборонний бюджет України

Частина бюджету, яку було виділено на збройні сили України, покриває від 15 до 20 відсотків їхньої потреби.

Про це повідомив у програмі “Свобода” слово народний депутат від партії Голос Сергій Рахманін.

За його словами, 323 млрд, що було виділено на сектор оборони, це велика сума, але для тих, хто не знає, це не весь сектор безпеки, а СБУ, УДО, ВМС, Нацгвардія, РНБО та інші спецслужби.

Як зазначив Рахманін, на оборону було виділено недостатню суму грошей. За його словами, якщо говорити про критичну суму, яка йде на ремонт, модернізацію та закупівлю озброєння, вона становить 28 млрд.

Рахманін додав, що порівняно з минулим роком це значно менше. За його словами, навесні, коли про агресію не йшлося, потреби Міністерства оборони становили до 31 млрд грн, і ця сума становила від 15 до 20% від необхідного.

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Фото: ЗСУ

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