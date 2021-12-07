Президент України Володимир Зеленський 7 грудня продовжив санкції проти низки осіб, які причетні до організації виборів до Держдуми сусідньої Росії на території тимчасово окупованого Криму.

Так, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 10 листопада, згідно з яким термін санкцій збільшили з трьох років до десяти.

Про це повідомляється в указі №623/2021, до якого додано текст відповідного рішення Ради національної безпеки.

Зміни зачеплять:

156 осіб – переважно громадян України, які працювали у виборчих комісіях під час незаконних виборів;

українця Костянтина Бахтерєва, що балотувався від партії Єдина Росія, по одномандатному округу в Керчі;

двох кандидатів від російської партії Зелені, які йшли на вибори до російського парламенту в Євпаторії та Сімферополі окупованого півострова.

Окремим указом за номером 624/2021 уточнили особисту інформацію про громадянку України Анастасію Нестеренко: щодо неї указом від 5 жовтня запровадили безстрокові санкції за роботу у якості “члену виборчкому” Джанкойського району під час виборів до парламенту сусідньої Росії.