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До 10 років: Зеленський продовжив санкції проти 150 причетних до виборів у Криму

Анастасія Гевко редакторка стрічки
До 10 років: Зеленський продовжив санкції проти 150 причетних до виборів у Криму

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня продовжив санкції проти низки осіб, які причетні до організації виборів до Держдуми сусідньої Росії на території тимчасово окупованого Криму.

Так, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 10 листопада, згідно з яким термін санкцій збільшили з трьох років до десяти.

Про це повідомляється в указі №623/2021, до якого додано текст відповідного рішення Ради національної безпеки.

Зміни зачеплять:

  • 156 осіб – переважно громадян України, які працювали у виборчих комісіях під час незаконних виборів;
  • українця Костянтина Бахтерєва, що балотувався від партії Єдина Росія, по одномандатному округу в Керчі;
  • двох кандидатів від російської партії Зелені, які йшли на вибори до російського парламенту в Євпаторії та Сімферополі окупованого півострова.

Окремим указом за номером 624/2021 уточнили особисту інформацію про громадянку України Анастасію Нестеренко: щодо неї указом від 5 жовтня запровадили безстрокові санкції за роботу у якості “члену виборчкому” Джанкойського району під час виборів до парламенту сусідньої Росії.

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Санкції за російські вибори у Криму: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Фото: Офіс президента

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