Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) знайшло у депутата Верховної Ради від ОПЗЖ Віктора Медведчука незадеклароване майно, вартість якого оцінюють у понад 73 млн гривень.

Це з’ясувалося після перевірки його декларації за 2020 рік, стверджують в агентстві.

– Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій чиновників цього року, – повідомили у НАЗК.

Як уточнюється, депутат приховав вартість своєї нерухомості, а саме:

земельної ділянки у Києві, площа якої становить понад шість гектарів, її оцінили у 29 млн гривень;

розміщеного на цій ділянці домоволодіння, площа якого – 2,9 тис. кв. метрів, а ціна за оцінками агентства – 16 млн гривень;

земельної ділянки у тимчасово окупованому Криму, права на яку належать його дружині.

Ще Медведчук не задекларував автомобілі, що йому належали:

Renault Duster – 500 тис. грн;

Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень;

Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривень;

Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривень.

А також він не вказав на шість авто, що належать його дружині.

Матеріали про виявлені ознаки злочину (стаття 366-2 Кримінального кодексу) агентство надіслало до Офісу Генерального прокурора.

Якщо провина буде доведена, Медведчуку може загрожувати штраф від 68 тис. до 85 тис. гривень, громадські роботи (від 150 до 240 годин) або обмеження волі до 2 років.

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Джерело: НАЗК