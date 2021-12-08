Перший крок до деескалації: представник України при ЄС про розмову Байдена і Путіна

Переговори між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним є важливим, але першим кроком до деескалації військової напруги на українсько-російському кордоні.

Таку думку висловив представник України при ЄС Всеволод Ченцов. За його словами, Україна розраховує на рішучість консолідованого Заходу.

– Як на мене, це важливий, але перший крок. Найімовірніше, це був обмін позиціями сторін. Добре, що він відбувся, і що розмова триває. Ми, безумовно, розраховуємо на подальші рішучі дії і готовність чинити тиск на Росію у разі, якщо ситуація набуватиме подальшої ескалації, – уточнив дипломат.

Він наголосив на тому, що у таких важких умовах для ЄС і для країн-партнерів важливо чітко визначити спільний порядок денний для розвитку Східного партнерства, саміт якого відбудеться 15 грудня.

7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна. Замість запланованої години розмова тривала вдвічі довше.

Українські експерти переконані, що зниження потенційної загрози ескалації з боку Росії – це головний підсумок для України за результатами переговорів лідерів США та РФ.

Але своєрідним індикатором стане поведінка російських військ у найближчий тиждень, тобто зменшення їхньої кількості біля кордонів.