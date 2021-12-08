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У комітеті Ради з нацбезпеки оцінили ситуацію з безпеки кордону

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У комітеті Ради з нацбезпеки оцінили ситуацію з безпеки кордону

За словами секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка (фракція Голос), ситуація українських кордонів на сьогоднішній день є контрольованою.

Він уточнив, що з питання щодо ситуації на кордоні з Росією на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відзвітували начальник Генерального штабу Збройних сил України, а також начальник управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби.

– Якщо не вдаватися до деталей та коротко резюмувати, то станом на сьогоднішній день ситуація контрольована і підстав для паніки немає, – зазначив Костенко.

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Джерело: Роман Костенко

Фото: Роман Костенко

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