За словами секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка (фракція Голос), ситуація українських кордонів на сьогоднішній день є контрольованою.

Він уточнив, що з питання щодо ситуації на кордоні з Росією на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відзвітували начальник Генерального штабу Збройних сил України, а також начальник управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби.

– Якщо не вдаватися до деталей та коротко резюмувати, то станом на сьогоднішній день ситуація контрольована і підстав для паніки немає, – зазначив Костенко.

Джерело: Роман Костенко

Фото: Роман Костенко