Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія вирішила додатково виділити 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України.

– Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів із Борисом Джонсоном, – повідомив президент у себе у Twitter.

Володимир Зеленський також додав, що минулого року загальна підтримка України з боку Великої Британії зросла до 3,5 млрд фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялось, що комітет Палати представників Сполучених Штатів Америки затвердив виділення $300 млн військової допомоги для України.

Україна отримає цю фінансову допомогу від США наступного року.

До цього сенатори США у зв’язку з ескалацією на кордоні України з Росією пропонували збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн – з $300 млн до $350 млн.