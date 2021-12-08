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Факти / Україна / Політика

Україна отримає від Великої Британії ще 1 млрд фунтів стерлінгів

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Зеленський Джонсон

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія вирішила додатково виділити 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України.

– Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів із Борисом Джонсоном, – повідомив президент у себе у Twitter.

Володимир Зеленський також додав, що минулого року загальна підтримка України з боку Великої Британії зросла до 3,5 млрд фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялось, що комітет Палати представників Сполучених Штатів Америки затвердив виділення $300 млн військової допомоги для України.

Україна отримає цю фінансову допомогу від США наступного року.

До цього сенатори США у зв’язку з ескалацією на кордоні України з Росією пропонували збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн – з $300 млн до $350 млн.

Фото: Офіс президента

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