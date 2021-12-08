Президент України Володимир Зеленський привітав нового канцлера Німеччини Олафа Шольца із призначенням та повідомив про свої очікування від двостороннього діалогу. Про це він написав у себе у Twitter.

– Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичної співпраці та над рухом України до ЄС та НАТО. Розраховую на конструктивний діалог і чекаю на нашу зустріч, – написав Зеленський.

Сьогодні, 8 грудня, Олаф Шольц був офіційно обраний новим канцлером Німеччини. Під час таємного голосування депутатів Бундестагу йому віддали 395 голосів із 707.

Він є лідером партії соціал-демократів, що перемогли на виборах у ФРГ.

Раніше Шольц обіймав посаду віце-канцлера та федерального міністра фінансів.

Що відомо про Олафа Шольца, а також його політичні погляди – читайте у матеріалі Фактів ICTV.