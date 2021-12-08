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Факти / Україна / Політика

Зеленський розповів про свої очікування від нового канцлера Німеччини

Анастасія Гевко редакторка стрічки
володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав нового канцлера Німеччини Олафа Шольца із призначенням та повідомив про свої очікування від двостороннього діалогу. Про це він написав у себе у Twitter.

– Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичної співпраці та над рухом України до ЄС та НАТО. Розраховую на конструктивний діалог і чекаю на нашу зустріч, – написав Зеленський.

Сьогодні, 8 грудня, Олаф Шольц був офіційно обраний новим канцлером Німеччини. Під час таємного голосування депутатів Бундестагу йому віддали 395 голосів із 707.

Він є лідером партії соціал-демократів, що перемогли на виборах у ФРГ.

Раніше Шольц обіймав посаду віце-канцлера та федерального міністра фінансів.

Що відомо про Олафа Шольца, а також його політичні погляди – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

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