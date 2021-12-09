Міністр Кубраков про Officium SW Ltd.: компанія закрита у 2018 році, документами не володів

Інформацію щодо причетності до офшорного бізнесу, яку раніше опублікували ЗМІ, прокоментував у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він розповів, що Officium SW Ltd., про яку йдеться, була зареєстрована у 2018 році на його колишніх бізнес-партнерів та на нього, щоб захистити IT-продукт. У тому ж році вона була закрита.

– Компанія була заснована ще у липні 2018 року під стартап, що передбачав реєстрацію прав інтелектуальної власності у сфері IT. На жаль, українське законодавство щодо інтелектуальної власності поки що не дає належного захисту для бізнесу та інноваційних продуктів, саме тому ми обрали реєстрацію закордоном. Сподіваюся, ця ситуація зміниться із запуском Дія City, — написав Кубраков.

Згодом компаньйони, за словами Кубракова, від цього стартапу відмовилися, а через кілька місяців після запуску, наприкінці 2018 року, вирішили компанію закрити.

Він також повідомив, що жодними документами, як міноритарний учасник із часткою в 6,6%, не володів. Відтак коли заповнював декларації у 2018 і 2019 роках, то не зазначав корпоративні права на цю компанію.

– Уже пізніше я дізнався про те, що Officium SW Ltd. остаточно було виключено з реєстру лише навесні 2020 року. Однак навіть за таких умов – вона існувала лише на папері, по ній не відбувалося жодних операцій чи руху коштів, – написав Кубраков.

Окремо він повідомив, що перед вступом до партії Слуга народу відмовився від управління власним бізнесом, залишаючись його власником, а 2021 році – повністю вийшов з бізнесу, зосередившись винятково на державних справах.

Всі ці зміни, за словами Кубракова, належним чином задекларовані, а податки сплачуються в Україні.