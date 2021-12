ООН сьогодні розгляне проект резолюції щодо мілітаризації Криму Росією

У четвер, 9 грудня, Генасамблея ООН розгляне проект резолюції щодо мілітаризації Росією тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила прес-служба представництва України в ООН.

Як уточнюється, засідання розпочнуть о 17.00 за Києвом. Транслюватимуть засідання на офіційному каналі ООН.

Today the #UNGA76 will consider the draft resolution “Problem of the militarization of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine, as well as parts of the Black Sea and the Sea of Azov”.

The meeting will start at 10:00 (EST)

— UKR Mission to UN ???? (@UKRinUN) December 9, 2021