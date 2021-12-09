США анонсували санкції проти корупціонерів з України

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на конференції Сім років антикорупційної реформи заявила, що 9 грудня на саміті на підтримку демократії оголосять про запровадження санкцій проти корумпованих осіб з України.

За її словами, адміністрація Байдена включила боротьбу із корупцією в теми саміту, який розпочнеться сьогодні. Україна також бере в ньому участь.

– Я також хотіла б сказати, що сьогодні о 17.30 подивіться, дуже важливе оголошення буде. У ньому йтиметься про санкції США, які показують рішучість притягувати до відповідальності корумпованих осіб. Ви, напевно, когось із цього списку впізнаєте, – наголосила дипломатка.

На її думку, Україна має до кінця року завершити конкурс із обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів.

– Ми закликаємо негайно завершити процес призначення нового керівника САП. Ми хотіли б, щоб до 2022 року цей процес було завершено, – додала вона.

Минулого тижня стало відомо, що на саміті на підтримку демократії Мінфін США введе низку санкцій.