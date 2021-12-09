У Франції спустили на воду катер для українських прикордонників

У Франції 9 грудня спустили на воду катер FPB 98 MKI на урочистій церемонії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

За даними відомства, катер буде відправлено на охорону морських кордонів України від зовнішніх загроз.

Судно ще має пройти швартові випробування. До того моменту буде проведено останні роботи, які пов’язано з монтажем та налагодженням обладнання.

У МВС також пояснили, що катер прибуде до України приблизно навесні 2022 року. Це станеться після того, як судно пройде всі необхідні ходові випробування.

Під час церемонії посол України у Франції Вадим Омельченко подякував державі за виконання своєї частини правочину.

За попередніми даними, судно здатно розвивати швидкість близько 60 км/год. Випробування катера проводитимуться протягом кількох тижнів та завершаться до кінця січня.

Нагадаємо, раніше Україна та Франція домовилися збудувати в Миколаєві п’ять катерів для Держприкордонслужби.

Зокрема, контракт підписали французька компанія OCEA та українська Нібулон.

Згідно з документом, Україні буде виділено 20 катерів FPB 98 MKI. Переважна більшість кораблів побудують у Франції.