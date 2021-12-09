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Венедіктова розповіла, скільки депутатів покарали за корупцію за два роки

Людмила Богданова редакторка стрічки
ірина венедіктова

За два роки в Україні до кримінальної відповідальності за корупцію притягнули понад 5,5 тис. громадян. Серед них – 111 депутатів всіх рівнів.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. 9 листопада, у Міжнародний день боротьби з корупцією, вона виступила на конференції Сім років антикорупційної реформи.

За словами Венедіктової, цього року майже на 20% збільшилася кількість направлених до суду корупційних кримінальних проваджень. На чверть зросла кількість осіб, щодо яких обвинувальні акти скеровано до суду.

– Загалом протягом останніх двох років до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень притягнуто понад 5,5 тис. осіб, серед них – 111 депутатів всіх рівнів. Це реальні результати, які відображають рішучість дій прокурорів та правоохоронців на шляху до подолання корупції.

Під час конференції тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала санкції проти корумпованих осіб в України.

Квін закликала якнайшвидше завершити конкурс з обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка має важливе значення у притягненні до відповідальності за корупцію.

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Джерело: УНІАН

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