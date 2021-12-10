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Факти / Україна / Політика

Передбачає три елементи: Кулеба про ефективну стратегію стримування РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Дмитро Кулеба

Ефективна стратегія стримування Росії передбачає три елементи. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, єдина ефективна стратегія – це застосування комплексного пакету, який Україна та її партнери зараз реалізують.

Дмитро Кулеба пояснив, що перший елемент стратегії передбачає низку чітких політичних сигналів Росії, щоб дати зрозуміти Кремлю, що Україна – частина Заходу і є майбутнім членом ЄС і НАТО.

Другим елементом стратегії стримування Росії очільник МЗС назвав наслідки, з якими Москва повинна зіткнутися в разі вторгнення в Україну.

А от третім елементом, на думку міністра, є поглиблення військово-технічного співробітництва країн Заходу з Україною.

Днями Дмитро Кулеба повідомив, що країни НАТО налаштовані робити все можливе, щоб зробити військову опцію для Росії максимально невигідною.

За його словами, настрій в учасників Альянсу та колег, із якими він зустрічався під час міністерського засідання ОБСЄ, такий, щоб зробити все можливе, щоб Росія подумала двічі або й тричі щодо наміру війського вторгнення.

Дмитро Кулеба додав, що саме таку логіку Україна від самого початку закладала в комплексний пакет стримування Росії.

Джерело: Foreign Affair

Фото: Урядовий портал

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