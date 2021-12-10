Передбачає три елементи: Кулеба про ефективну стратегію стримування РФ

Ефективна стратегія стримування Росії передбачає три елементи. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, єдина ефективна стратегія – це застосування комплексного пакету, який Україна та її партнери зараз реалізують.

Дмитро Кулеба пояснив, що перший елемент стратегії передбачає низку чітких політичних сигналів Росії, щоб дати зрозуміти Кремлю, що Україна – частина Заходу і є майбутнім членом ЄС і НАТО.

Другим елементом стратегії стримування Росії очільник МЗС назвав наслідки, з якими Москва повинна зіткнутися в разі вторгнення в Україну.

А от третім елементом, на думку міністра, є поглиблення військово-технічного співробітництва країн Заходу з Україною.

Днями Дмитро Кулеба повідомив, що країни НАТО налаштовані робити все можливе, щоб зробити військову опцію для Росії максимально невигідною.

За його словами, настрій в учасників Альянсу та колег, із якими він зустрічався під час міністерського засідання ОБСЄ, такий, щоб зробити все можливе, щоб Росія подумала двічі або й тричі щодо наміру війського вторгнення.

Дмитро Кулеба додав, що саме таку логіку Україна від самого початку закладала в комплексний пакет стримування Росії.

Джерело: Foreign Affair