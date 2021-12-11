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Факти / Україна / Політика

Україну хвалять за те, що ми не піддаємось на провокації РФ – Зеленський

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Володимир Зеленський

Міжнародні партнери хвалять Україну за те, що наша країна не піддається на численні провокації з боку Російської Федерації та її найманців на окупованих територіях.

Про це в одному з інтерв’ю заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію із військовим кораблем Донбас у Чорному морі.

– Ми нічого не порушували, це перше. І США, і Європа підтримують нас і кажуть мені особисто, що ви молодці, що не йдете на численні провокації, з боку Росії та інформаційні провокації, – пояснив президент.

За його словами, також такими провокаціями є, наприклад, обстріли з боку бойовиків терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”. При цьому український лідер закликав мешканців країни зберігати спокій та не піддаватися паніці.

– Не треба кричати, що завтра сюди зайде ворог і все пропало. Треба бути міцними та розраховувати на себе та на свою армію, – додав Зеленський.

Він також наголосив, що головною силою України є не лише боєздатна армія, а й те, що кожен мешканець країни готовий взяти в руки зброю, щоб захищати свою батьківщину.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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