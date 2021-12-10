Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Тепер документ має підписати президент Володимир Зеленський.

Про це зазначається на сайті парламенту на сторінці законопроекту №6000.

За словами Стефанчука, бюджет на наступний рік враховує нагальні соціальні потреби, збільшує фінансування медичної та освітньої сфер, а також забезпечує рекордне фінансування сектору оборони.

Нагадаємо, що 2 грудня народні депутати підтримали проект держбюджету-2022. Свої голоси за віддали 268 парламентарів.

Основні видатки держбюджету-2022:

Доходи держбюджету становитимуть 1,322 трлн грн, витрати – 1,498 трлн грн. Дефіцит держбюджету зафіксовано на рівні 189 млрд гривень (3,5% від ВВП).

Збільшення фінансування масштабної цифровізації країни. Йдеться про цифру у 1,9 млрд грн. На підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення передбачено 416 млн грн.

На розвиток державного веб-порталу Дія – 318 млн грн. 718 млн грн передбачено на національну програму інформатизації, 500 млн грн – на розвиток мереж доступу до інтернету в сільській місцевості, 300 млн грн – на розвиток IT-освіти тощо.

На підтримку агропромислового комплексу закладено суму розміром у 8 млрд грн, а також 301 млн грн до плану 2021 року.

На розвиток молодіжної політики та спорту передбачено 8,2 млрд грн.

На культуру, креативні індустрії та інформаційну політику виділили 14,5 млрд грн. Зокрема субвенції – 1,8 млрд грн.

Курс долара закладено на рівні 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року.