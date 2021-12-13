У п’ятницю, 17 грудня, в рамках години запитань до уряду у Верховній Раді повинен виступити прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він озвучить підсумкову річну доповідь про ситуацію в Україні.

Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Запросити з доповіддю Шмигаля запропонував перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко.

– В мене є пропозиція запросити прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з підсумковою доповіддю щодо року, ситуації з пандемією, ситуації на кордонах, щодо наших міжнародних питань, – зазначив Корнієнко.

Цю пропозицію спікер парламенту Руслан Стефанчук виніс на голосування, і вона була підтримана головами фракцій.

Доповідь Шмигаля 17 грудня стосуватиметься соціально-економічної ситуації в Україні. Крім того, прем’єр розповість про заходи, яких вживає Кабмін для вирішення проблемних питань.

3 грудня на годині запитань до уряду у Верховній Раді виступив міністр оборони Олексій Резніков. Він доповідав про обороноздатність України, вірогідність масштабної ескалації з боку Росії, війська РФ біля українських кордонів та ситуацію в Білорусі.