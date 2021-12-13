Законодавча ініціатива президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство не стосуватиметься громадян країни-агресора – Росії.

Про це розповів в одному з інтерв’ю спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, претендувати на множинне громадянство в Україні зможуть громадяни інших держав (згідно з визначеним Кабміном переліком).

– Множинне громадянство не може стосуватися громадян країни, яка визнана агресором. Тому треба заспокоїтись: громадяни РФ не зможуть мати множинне громадянство в Україні. Хто зможе? Громадяни інших країн, але за умови, що Кабінет міністрів включить їх до переліку держав, із якими у нас може бути подвійне громадянство, – пояснив Стефанчук.

На його думку, множинне громадянство стане дипломатичним інструментом, який допоможе Україні відстоювати власні інтереси на міжнародній арені із залученням української діаспори (наприклад, обговорювати з певними державами безвізовий режим чи запровадження зони вільної торгівлі).

Згідно із президентським законопроектом (№ 6368), набуття українського громадянства не передбачатиме втрату паспорта іншої країни. Водночас така особа повинна буде подати декларацію, в якій прописати, виборчим правом якої держави планує користуватися. За словами Стефанчука, цей механізм наразі є предметом дискусій.

– Щодо політичних питань матимуть визначитись і подати декларацію, в якій вказати, що користуються, наприклад, виборчими правами громадянина України, або ж – що користуватимуться лише економічними правами, зберігаючи при цьому право голосу, наприклад, у США, – розповів спікер ВР.

Стефанчук наголосив, що загальна ідеологія президентського законопроекту полягає в об’єднанні українців у всьому світі й наданні їм можливості стати громадянами України.

1 грудня цього року президент Володимир Зеленський анонсував внесення до парламенту законопроекту про множинне громадянство. Він зазначав, що цей документ дасть змогу представникам діаспори, котрі проживають у США, Канаді та країнах Євросоюзу, мати як громадянство України, так і країни проживання.

А вже 2 грудня президент вніс до ВР одразу п’ять законопроектів, які стосуються множинного громадянства. В одному з документів передбачено, що чиновники в Україні будуть зобов’язані декларувати множинне громадянство. А за брехню запровадять кримінальну відповідальність.

Ініціативу Володимира Зеленського про множинне громадянство планують розглянути в парламенті вже в 2022 році.