НАТО не вдасться не провокувати Росію – Резніков

Стратегія Північноатлантичного Альянсу щодо непровокування Російської Федерації не працює.

Таку думку в одному з інтерв’ю висловив Міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, країни Заходу помиляються, коли відмовляються від протистояння із президентом РФ Володимиром Путіним із позиції сили.

Резніков нагадав, що російські війська вторгалися до Грузії навіть після того, як у 2008 році Німеччина та Франція заблокували шлях країни до повноправного членства в НАТО.

Очільник Міноборони додав, що президент США Джо Байден погодився на новий раунд переговорів із Путіним, щоб обговорити спроби РФ протидіяти вступу України до Альянсу.

Він наголосив, що так звана червона лінія Москви щодо членства України в НАТО – лише частина російської тактики нарізування сала щодо Альянсу.

– На мої відчуття, США усвідомили ці загрози. Вони мають зберегти єдність альянсу, – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше Резніков розповів, що Німеччина заблокувала закупівлю Україною оборонного озброєння по лінії Агентства НАТО із забезпечення та закупівлі.

За його словами, Берлін наклав вето на купівлю Києвом протитанкових гвинтівок та протиснайперських систем.

Глава Міноборони додав, що Україна буде змушена домовлятися про придбання оборонного озброєння зі своїми союзниками на двосторонній основі.